"Страшная тайна". Санта-Клауса уличили в эксплуатации рогатых самок

Феминистка пришла к выводу, что все его олени на самом деле недооценённые оленихи.

Студентка из Нью-Йорка сделала открытие, о котором сообщила на своей странице в "Твиттере". Кэт Рейнольдс пришла к выводу, что сани Санта-Клауса тащат олени женского пола, а не самцы, как многие считают.

— Самцы северных оленей сбрасывают рога в зимний период, а самки — нет. На самом деле сани Санты тащит команда сильных, мощных и недооценённых женщин. Вперёд, девушки! Я с вами, — заявила Рейнольдс.

MALE REINDEER LOSE THEIR ANTLERS IN WINTER AND FEMALES DON'T THEREFORE SANTA'S SLEIGH IS ACTUALLY PULLED BY A TEAM OF STRONG, POWERFUL, UNDERRATED WOMEN!!!!! YOU GO, GIRLS!! I SEE YOU!!! — Cat Reynolds (@catreynoldsnyc) 11 декабря 2017 г.

За четверо суток публикация набрала около 700 тысяч лайков. Пользователи разделились на два лагеря. Многие девушки благодарили студентку за открытие "страшной тайны". А кто-то не разделил феминистских взглядов автора.

— Ну хорошо, что хоть Санта мужик. Без него эти "девочки" даже и не догадались бы в какую сторону им надо скакать, — саркастически отозвался один из пользователей.