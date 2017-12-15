"Я отказался от пенсии". Дед Мороз решил ещё поработать

Российский волшебник сказал, что ему столько лет, сколько существует мир, однако он всё ещё полон энергии.

Главный Дед Мороз России признался, что он отказался от пенсии. Волшебник собирается ещё поработать.

— Я отказался от пенсии. Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет, — сказал Дед Мороз во время пресс-конференции в Москве, куда он приехал из Великого Устюга.

При этом называть свой точный возраст он не захотел.

— Мне столько лет, сколько существует мир, — отметил волшебник и добавил, что он пока полон сил и энергии.

Кроме того, главный Дед Мороз страны сказал, что не хочет баллотироваться в президенты России, так как его устраивает занимаемая им должность. Также он заявил, что у него есть подарок для действующего лидера РФ Владимира Путина, но какой именно — не раскрыл.