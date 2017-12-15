Только всё испортите. Apple запретила пользователям улучшать самый дорогой iMac

Это можно сделать только в сервисном центре компании, а в случае самостоятельного вмешательства можно лишиться гарантии.

Корпорация Apple запретила пользователям нового iMac Pro самостоятельно менять оперативную память компьютера. Об этом сообщает Ubergizmo. Сделать это можно только в авторизованных сервисных центрах.

В Pro-версии компьютера отсутствует специальное отверстие в корпусе, куда можно установить дополнительные модули оперативной памяти, как это сделано в iMac с 27-дюймовой версией. Для того чтобы произвести эти действия, нужно полностью разбирать моноблок, но тогда пользователь теряет гарантию.

Ранее сообщалось, что самый мощный компьютер Apple на данный момент обойдётся в России в 379,9 тыс. рублей. В стране он доступен в минимальной комплектации — 8-ядерный процессор Intel Xeon, видеокарта Radeon Pro Vega 56 с 8 Гбайт памяти, 32 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 1 Тбайт.