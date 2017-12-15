СМИ: Италия продержится без российского газа две недели

Как отмечается, страна является крупным потребителем газа, занимая третье место в Европе по уровню потребления.

Журналисты издания La Stampa предположили, что если на территорию Европы перестанет поступать российский газ, то Италия продержится около 15 дней.

Газовщики, как сообщает издание, уверены, что за две недели не возникнет трудностей. Однако, если поставки будут на более длительный срок, будет запущен экстренный план. Согласно ему, газ для промышленных потребителей и электростанций комбинированного цикла распределяется по талонам.

Как отмечается, коммунальные услуги это может затронуть только в "случае крайней необходимости". Сообщается, что доля России занимает около 37–38% в итальянском импорте газа.