"Дедуля носит Prada". 72-летнего хабаровчанина назвали иконой стиля

72-летний пенсионер из Хабаровска Борис Дунаевский из-за его манеры стильно одеваться был прозван местным Джанлукой Вакки (прославившийся танцами на яхте миллионер).

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Июл 16 2017 в 2:01 PDT

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Дек 9 2017 в 9:16 PST

"Шикарный дед! Просто молодец", "стиль — супер! Молодец", "очень радуете глаз, когда встречаем на улице", "видел вас в 25-м автобусе, прикольный мэн!!!", "Ну нет слов, хорош. Приятно смотреть" — такими комментариями пестрит страница стиляги в "Инстаграме".

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Ноя 17 2017 в 12:29 PST

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Окт 6 2017 в 2:59 PDT

72-летний пенсионер питает любовь к известным брендам. Однако о стоимости луков, преимущественно от Versace и Gucci, предпочитает не распространяться.

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Ноя 12 2017 в 12:54 PST

— Раньше подрабатывал на фильтрации воды, копил деньги и покупал одежду. Пенсия-то небольшая — всего 18 тысяч рублей. Сейчас не работаю, поэтому и сделал паузу с шопингом, — рассказал порталу "Ридус" хабаровчанин.

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Ноя 7 2017 в 3:20 PST

Особую страсть мужчина питает к аксессуарам. В коллекции Дунаевского множество солнечных очков и головных уборов. Он говорит, что "они делают образ полноценным".

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Ноя 10 2017 в 5:18 PST

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Окт 28 2017 в 3:22 PDT

По признанию сибиряка, такой стиль у него был не всегда. После того как он пережил онкологическое заболевание, решил многое поменять в своей жизни.

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Окт 8 2017 в 1:01 PDT

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Июн 10 2017 в 6:28 PDT

Отметим, что сердце пожилого стиляги свободно. Сейчас Дунаевский живёт один, его супруга скончалась несколько лет назад.