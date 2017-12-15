"Что год грядущий нам готовит". Россияне рассказали о своих ожиданиях от 2018-го

Что предстоящий год будет для страны лучше, чем текущий, уверены более трети респондентов.

Специалисты фонда "Общественное мнение" провели опрос и выяснили, что 46% ожидают, что 2018 год будет лучше текущего. Только 6% уверены в обратном. Что ничего не изменится, считают 34%.

При этом в том, что для страны 2018-й будет лучше, уверены 38%. Не согласны с ними 11%, а в том, что ничего не изменится, уверены 34% опрошенных. При этом на улучшение экономической ситуации рассчитывает порядка трети (29%) участников опроса. Примерно столько же уверены, что в наступающем году увеличится число безработных. На снижение их числа рассчитывают лишь 15%. Рост разницы в доходах между богатыми и бедными ожидают 38% респондентов.

Уровень коррупции в наступающем году не изменится, в этом уверены 49% опрошенных. Четверть полагает, что он всё же возрастёт. Опрос проводили в 104 населённых пунктах страны.