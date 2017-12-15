Матвиенко поручила найти источник неприятного запаха в Москве

По её мнению, МЧС должно дать внятное объяснение повторению таких инцидентов в столице.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня на заседании поручила Комитету по аграрной политике и природопользованию запросить у МЧС информацию об источниках неприятного запаха в Москве.

— Говорят, ветер подует, всё перестанет, не называя причин. Это вызывает беспокойство граждан, — отметила Матвиенко. — В некоторых районах, насколько мне известно, даже паника и мысли о каком-то неведомом химическом оружии.

По мнению спикера, в МЧС должны "внятно объяснить причину таких многочисленных случаев".

Напомним, жалобы жителей Москвы и Подмосковья на неприятный запах стали появляться с 8 декабря. Так, накануне в восточной части столицы отмечалось троекратное превышение содержания в воздухе сероводорода, который даёт запах тухлых яиц.

Ранее источник запаха потребовал найти и мэр Москвы Сергей Собянин.