Песков: К "обманувшему" Путина главе рыбокомбината санкций не применят

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Песков: К "обманувшему" Путина главе рыбокомбината санкций не применят

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Ранее директор Мурманского рыбокомбината признался, что достиг главной цели: рассказал главе страны о проблемах отрасли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к председателю совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаилу Зубу не применят санкций после того, как он пробрался на ежегодную пресс-конференцию российского лидера.

— Конечно, санкций никаких не будет. Хотя вопрос, между прочим, наверняка будет включён и в перечень поручений, которые сейчас готовится по итогам пресс-конференции. Но нежелательно смешивание жанров. Пресс-конференция — для представителей СМИ, — отметил он.

Напомним, председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб обратил внимание главы государства на ограничения для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов, а также пожаловался на высокие цены на рыбопродукцию в России.

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