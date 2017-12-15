Песков: Россия будет делать всё возможное для защиты прав Керимова

Россия будет принимать все возможные меры, чтобы обеспечить соблюдение прав гражданина РФ, сенатора Сулеймана Керимова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сейчас там работают адвокаты. В данном случае только они могут участвовать в урегулировании спорной ситуации, которая возникла. Но в любом случае, если права Керимова каким-то образом будут нарушаться, то, безусловно, российская сторона как за своего гражданина, сенатора, будет делать всё возможное, чтобы эти права обеспечить в случае нарушения прав, — сказал Песков.

Он подтвердил, что Кремль следит за ситуацией. Отвечая на вопрос об отношении Кремля к обвинениям Керимова в вывозе сотен миллионов из России, Песков предложил дождаться урегулирования спора во Франции, а затем обратиться к прокуратуре.

Напомним, Керимова задержали во Франции по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. На время разбирательств его отпустили под залог.