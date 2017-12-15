"Он отрубал по пальцу". Тёща "Отелло" рассказала, как он истязал её дочь

Родные надеются, что к телу приживётся кисть, которую после преступления нашли в лесу.

Мать Маргариты Грачёвой рассказала, как муж её дочери издевался над девушкой в лесу, отрубая палец за пальцем.

— Волоком притащил к пеньку. Сначала он всё ломал и отрубал по пальцам, а потом кисти отрезал. Когда она пыталась отползти, он рубил, чтобы она не ползала. Отсюда и рана бедра, — пояснила мать девушки в телефонном разговоре корреспонденту Пятого канала.

По словам женщины, он бросил жену в машину и по дороге спрашивал: "Ты там не умерла?" После этого мужчина сдался в полицию.

Женщина полагает, что Дмитрий Грачёв всё заранее продумал, чтобы, сдавшись полиции добровольно, он смог скосить себе срок. Она опасается того, что мужчина вернётся и будет мстить. Женщина уверяет, что зять говорил своей жене во время истязаний, что "закончит своё дело".

По словам матери пострадавшей, нашёлся спонсор, который выделил деньги на приобретение протеза для девушки.

Напомним, на днях садист в приступе ревности вывез свою жену Маргариту Грачёву в лес. Там он начал её пытать и раздробил девушке одну кисть, а вторую отрубил. Мать пострадавшей отметила, что отрубленную часть тела позже нашли в лесу. Сейчас родные надеются, что кисть приживётся.