Песков заявил, что РФ продолжит добиваться возвращения дипсобственности в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что Москва до сих пор считает незаконным изъятие её дипсобственности американскими властями. Он добавил, что Россия продолжит добиваться возвращения недвижимости.

— Мы не согласны с этим, по-прежнему будем работать над возвращением той собственности, которая на основании международного права принадлежит РФ, — добавил Песков.

Как уже сообщал Лайф, за несколько недель до инаугурации Трампа Обама ввёл санкции в отношении ФСБ и Главного управления Генштаба ВС России. Одновременно было объявлено о высылке из страны 35 дипломатов РФ. Кроме того, был наложен арест на их дачи в Нью-Йорке и Мэриленде.