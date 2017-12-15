Песков заявил, что РФ продолжит добиваться возвращения дипсобственности в США

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Песков заявил, что РФ продолжит добиваться возвращения дипсобственности в США

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Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что Москва до сих пор считает незаконным изъятие её дипсобственности американскими властями. Он добавил, что Россия продолжит добиваться возвращения недвижимости.

— Мы не согласны с этим, по-прежнему будем работать над возвращением той собственности, которая на основании международного права принадлежит РФ, — добавил Песков.

Как уже сообщал Лайф, за несколько недель до инаугурации Трампа Обама ввёл санкции в отношении ФСБ и Главного управления Генштаба ВС России. Одновременно было объявлено о высылке из страны 35 дипломатов РФ. Кроме того, был наложен арест на их дачи в Нью-Йорке и Мэриленде.

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