Оксфордский словарь назвал слово уходящего года

Символ 2017-го был введён в оборот более полувека назад, однако во время парламентских выборов в Британии получил особую популярность.

Редакторы Оксфордского словаря назвали главным словом 2017 года youthquake. Об этом сообщает The Telegraph.

Оно образовано из двух слов: youth (молодёжь) и earthquake (землетрясение) и "используется для обозначения значительного культурного, политического или социального изменения, вызванного действиями или влиянием молодёжи".

По данным составителей словаря, в текущем году это слово стало в пять раз более употребительным по сравнению с 2016-м. Широко употребляться слово youthquake начало в июне, когда в Британии проводились парламентские выборы.

'Youthquake' behind Labour election surge divides generations https://t.co/6OJ3opygHX — The Guardian (@guardian) 20 июня 2017 г.

Отметим, что придумала главное слово 2017 года бывший главный редактор журнала Vogue Диана Вриланд, которая в 1965 году использовала его в статье в январском выпуске.

В короткий список Оксфордского словаря также вошли antifa, означающее движение антифашистов, стиль в одежде gorpcore, kompromat — компромат, а также Milkshake Duck — буквально "утка в молочном коктейле", означает человека, который вызывает восхищение в соцсетях, на самом деле скрывая некое тёмное прошлое.

В 2016-м словом года стало слово post-truth — постправда.