Песков не стал комментировать влияние увольнения Улюкаева на приговор

Читайте также

Песков не стал комментировать влияние увольнения Улюкаева на приговор

24

Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался сегодня комментировать замечание о том, что указ главы государства об отставке главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева повлиял на решение суда по делу последнего.

— Я не слышал этих слов в суде и тем более не читал каких-либо текстов, поэтому не буду отвечать на этот вопрос. Я в данном случае опасаюсь, что там что-то вырвано из контекста, — сказал Песков.

Напомним, сегодня Алексей Улюкаев признан судом виновным в получении взятки. Он приговорён к восьми годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!