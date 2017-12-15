Песков не стал комментировать влияние увольнения Улюкаева на приговор

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался сегодня комментировать замечание о том, что указ главы государства об отставке главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева повлиял на решение суда по делу последнего.

— Я не слышал этих слов в суде и тем более не читал каких-либо текстов, поэтому не буду отвечать на этот вопрос. Я в данном случае опасаюсь, что там что-то вырвано из контекста, — сказал Песков.

Напомним, сегодня Алексей Улюкаев признан судом виновным в получении взятки. Он приговорён к восьми годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.