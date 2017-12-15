ФАС разрешила X5 покупку сети супермаркетов "O'кей"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку российской X5 Retail Group супермаркетов ретейлера "O'кей". Об этом сообщается на сайте службы.
Сделка касается бизнеса, состоящего из 32 супермаркетов, 18 из которых расположены в Санкт-Петербурге, четыре — в Москве, два — в Волгограде, а также по одному — в Московской и Ленинградской областях, в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске.
— Сделка полностью соответствует нашей стратегии по укреплению позиций "Перекрёстка" как лидирующей сети супермаркетов в России, — отметил гендиректор Х5 Игорь Шехтерман.
Как указано в соглашении, все купленные объекты интегрируют в торговую сеть "Перекрёсток". Сумма сделки не разглашается.
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