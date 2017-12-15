В Кремле прокомментировали санацию "Промсвязьбанка"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Центробанк работает в соответствии с законом и что глава государства в целом доволен тем, как выполняются обязанности.

— Путин последователен в своих высоких оценках эффективности работы ЦБ, — отметил Песков.

Также Дмитрий Песков коснулся темы "Промсвязьбанка", о санации которого было сегодня объявлено. Пресс-секретарь российского лидера отрицательно ответил на вопрос, не будет ли это слишком большой нагрузкой на бюджет, так как это не первая санация за год.

Ранее Лайф сообщал, что функции временной администрации по управлению банком возложили на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Кредитное учреждение продолжает работу в обычном режиме.