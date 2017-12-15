Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

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Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили налаживание диалога и выстраивание контактов с КНДР, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Говорили в пользу налаживания диалога и выстраивания контактов с северокорейской стороной и условились обмениваться информацией и возможными инициативами в этой связи, — добавил представитель Кремля.

Песков заявил, что телефонный разговор был продолжительным и содержательным. Однако он отказался раскрыть, сколько именно длился звонок.

Как ранее сообщал Лайф, по инициативе властей США состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.

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