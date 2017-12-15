Москвич обменял 138 млн рублей на поддельные евро

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Москвич обменял 138 млн рублей на поддельные евро

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Ему передали сумку, в которой лежали пачки по €500. В них оказалось только по две настоящих банкноты.

Полиция Москвы начала проверку по заявлению мужчины, который сообщил, что обменял более 138 миллионов рублей на фальшивые евро. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, 13 декабря к заявителю обратился знакомый, который свёл его с человеком, готовым обменять такую сумму в рублях на евро.

По версии заявителя, они подъехали к банку, где ему передали сумку с запаянными в целлофане упаковками по 500 евро, после чего был произведён обмен.

Как выяснилось позже, только первые и последние купюры были настоящими, а остальные — распечатанными на копировальном аппарате бумажками. По данному факту проводится проверка.

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