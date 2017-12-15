Москвич обменял 138 млн рублей на поддельные евро

Полиция Москвы начала проверку по заявлению мужчины, который сообщил, что обменял более 138 миллионов рублей на фальшивые евро. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, 13 декабря к заявителю обратился знакомый, который свёл его с человеком, готовым обменять такую сумму в рублях на евро.
По версии заявителя, они подъехали к банку, где ему передали сумку с запаянными в целлофане упаковками по 500 евро, после чего был произведён обмен.
Как выяснилось позже, только первые и последние купюры были настоящими, а остальные — распечатанными на копировальном аппарате бумажками. По данному факту проводится проверка.
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