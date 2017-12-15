Песков: Украина не идёт на контакты с Донбассом по миссии ООН

Украинские власти не идут на контакты с республиками Донбасса для переговоров о миротворческой миссии ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сторонами конфликта здесь являются с одной стороны — Киев, и с другой стороны — две непризнанные республики Донбасса. И как раз президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) вам и сказал, что, к сожалению, Киев пока на эти контакты не идёт, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия как страна-гарант минских договорённостей не против размещения международной миссии для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Вместе с тем решение вопроса без переговоров между сторонами конфликта невозможно.