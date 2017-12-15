В Кремле рассказали, почему Путин не называет фамилию Навального

По словам Дмитрия Пескова, это связано с отношением российского лидера к данному оппозиционеру.

Президент России Владимир Путин не скрывает своего отношения к Алексею Навальному. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предположил, что именно этим можно объяснить нежелание главы государства упоминать фамилию оппозиционера.

— Я не знаю. Ну, не называет. По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал во время вчерашней пресс-конференции, — отметил Песков.

Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос Ксении Собчак об оппозиционерах. В частности, она спрашивала о себе и о Навальном.

— Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили? Вот такие люди (речь идёт о Навальном. — Прим. ред.) — это Саакашвили. Только в российском издании, — отметил Путин.