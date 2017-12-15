ФСБ задержала 7 сторонников ИГИЛ, планировавших теракты в Петербурге

ФСБ задержала в Петербурге семерых сторонников ИГИЛ*, планировавших теракты 16 декабря.
— В Санкт-Петербурге выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ, планировавшей совершить 16 декабря резонансные террористические акты путём самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, — отмечается в сообщении.
Как сообщается, также планировалось совершить убийство граждан в местах массового нахождения. Подробности устанавливаются.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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