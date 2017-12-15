Задержанные в Петербурге сторонники ИГИЛ получали указания через Telegram

Ячейка ИГИЛ*, которая планировала устроить теракт в Санкт-Петербурге 16 декабря, получала указания от руководства боевиков через мессенджер "Телеграм". Причём действиями сторонников террористов руководили из-за рубежа, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
— Руководство ячейкой осуществлялось главарями МТО из-за рубежа посредством интернет-мессенджера "Телеграм", — отметили в ведомстве.
Как уже сообщал Лайф, силовики задержали семь человек, которые готовили атаку на Северную столицу. По плану сторонников ИГИЛ один смертник должен был подорваться в "одном из культовых учреждений", другие же намеревались взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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