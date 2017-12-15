Задержанные в Петербурге сторонники ИГИЛ получали указания через Telegram

Читайте также

Задержанные в Петербурге сторонники ИГИЛ получали указания через Telegram

90

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ячейка ИГИЛ*, которая планировала устроить теракт в Санкт-Петербурге 16 декабря, получала указания от руководства боевиков через мессенджер "Телеграм". Причём действиями сторонников террористов руководили из-за рубежа, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

— Руководство ячейкой осуществлялось главарями МТО из-за рубежа посредством интернет-мессенджера "Телеграм", — отметили в ведомстве.

Как уже сообщал Лайф, силовики задержали семь человек, которые готовили атаку на Северную столицу. По плану сторонников ИГИЛ один смертник должен был подорваться в "одном из культовых учреждений", другие же намеревались взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!