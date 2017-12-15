Песков не увидел политизированности в заявлении Путина о Навальном

Во время вчерашней пресс-конференции глава государства сравнил российского оппозиционера с Михаилом Саакашвили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг мнение о том, что слова Владимира Путина об Алексее Навальном могут считаться доказательством политизированности его недопуска к выборам. Об этом представитель Кремля заявил во время общения с журналистами.

— Нет. У нас не было такого впечатления. Мы считаем это впечатление ошибочным, — отрезал Песков.

Напомним, на вчерашней пресс-конференции президент Владимир Путин сравнил оппозиционера Алексея Навального с Михаилом Саакашвили и отметил, что российский народ не потерпит радикализма. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистки Ксении Собчак о несменяемости власти в России.