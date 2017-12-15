WADA в ответ на слова Путина о давлении заявило о своей объективности

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что принимают объективные решения в рамках своей миссии. Это стало комментарием к словам президента России Владимира Путина о том, что организация находится под давлением.

— WADA объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга, — приводит слова агентства "Р-Спорт".

Кроме того, там заверили, что WADA является прозрачной и нейтральной организацией. Все решения принимаются с 50-процентным участием представителей спорта.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве заявил, что РФ с уважением относится к спортивным организациям, но добавил, что они испытывают давление.