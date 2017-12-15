Кудрин назвал приговор Улюкаеву ужасным и необоснованным

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает приговор, вынесенный сегодня бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, ужасным и необоснованным.
Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие https://t.co/TjSuZ4nHR1— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 15, 2017
— Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие, — написал Кудрин в своём микроблоге в "Твиттере".
Напомним, суд сегодня приговорил экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу 130 млн рублей.
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