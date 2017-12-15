Гэри Олдмен отравился никотином, выкурив 400 кубинских сигар

Артист рассказал, что на съёмках фильма о Черчилле ему приходилось делать 10–12 затяжек за сцену.

Британский актёр Гэри Олдмен заявил, что во время съёмок фильма о премьере Великобритании Уинстоне Черчилле "Тёмные времена" отравился никотином.

— Я получил серьёзное никотиновое отравление. Вам дают сигару, которая выкурена на три четверти, потом вы её прикуриваете, затем после пары затяжек она затухает, и заведующий реквизитом заменяет её на новую сигару, — приводит его слова Hollywood Reporter.

Олдмен рассказал, что ему приходилось делать 10–12 затяжек за сцену. Таким образом артисту пришлось выкурить более 400 сигар. При этом актёр считает, что отравление стало небольшой жертвой, так как "не может быть Уинстона Черчилля без сигары".

По данным издания, всего за 48 дней съёмок было потрачено 30 миллионов долларов, из которых 20 тысяч — на сигары.

Премьера фильма "Тёмные времена" режиссёра Джо Райта в России состоится 18 января.