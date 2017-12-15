В Кургане пенсионера судят за изнасилование молодой соседки

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В Кургане пенсионера судят за изнасилование молодой соседки

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Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

По версии следствия, мужчина набросился на свою 34-летнюю соседку, когда был нетрезв.

Следователи управления СКР по Курганской области завершили расследование уголовного дела по статье "изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединённое с угрозой убийством" в отношении 61-летнего пенсионера. Как предполагается, он в нетрезвом виде избил, а после изнасиловал 34-летнюю соседку, с которой ранее был знаком. Инцидент произошёл в дачном доме в городе Кургане в августе этого года.

Следователи сообщили, что пенсионер, вероятно, угрожал женщине убийством.

— Покинув дачный дом, 34-летняя потерпевшая направилась к родственникам и позвонила в полицию, сообщив о произошедшем, — отмечается в сообщении.

Мужчину взяли под стражу. Как стало известно, ранее его уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

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