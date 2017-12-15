Российских туристов предупредили о возможном росте цен на путешествия в Египет

Бюджетных туров может уже не быть из-за подорожания топлива, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что, в случае открытия аэропортов Египта, тех низких цен, которые были раньше, может уже не быть. Бюджетные туры могут стать недоступными из-за подорожания топлива.

По словам Барзыкина, если сегодня состоится подписание меморандума о возобновлении авиасообщения с Египтом, то ситуация может нормализоваться. Работа над организацией безопасных полётов в Каир станет "пилотной" — она даст возможность в короткие сроки применить этот опыт в аэропортах курортов.

— Операторам и потребителям нужны Шарм-эль-Шейх и Хургада. Сейчас говорить о том, что туристы будут ездить на курорты, нельзя, потому что это далеко, недёшево и абсолютно неудобно — 6–7 часов из Каира автобусом. Если перелёт, то гораздо удобнее лететь через третьи страны: Турцию, Белоруссию. Не будут таким образом туроператоры формировать поток, — цитирует Барзыкина "Газета.Ru".

Напомним, министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром уже будет восстановлено в начале февраля.