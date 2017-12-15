Рубль отреагировал снижением на решение ЦБ по ключевой ставке

Рубль незначительно снизился по отношению к доллару и евро на фоне решения Центробанка опустить ключевую ставку. По данным на 14:30 (мск), курс доллара на Московской бирже преодолел отметку 59 рублей, а евро превысил отметку 69,50 рубля. Таким образом, доллар подскочил на 12 копеек, а евро — на 17–19 копеек. "Интерфакс" поясняет, что участники торгов ожидали более скромного снижения — на 25 базисных пунктов, до 8,00% годовых.

Между тем ситуация на рынке ещё может измениться. По мнению аналитиков компании "Открытие брокер", снижение ключевой ставки Центробанка может привести к укреплению рубля за счёт притока капитала в ОФЗ (облигации федерального займа).

Ранее Центральный банк России снизил ключевую ставку с 8,25% до 7,75% годовых.