Отец знаменитой жертвы школьного насилия оказался агрессивным националистом

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Отец знаменитой жертвы школьного насилия оказался агрессивным националистом

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Он несколько раз угрожал своей жене и детям расправой, размахивая автоматом Калашникова.

Стали известны новые подробности о мальчике, которого поддержали десятки голливудских звёзд после его слёзного рассказа об издевательствах в школе из-за необычного носа. Некоторые знаменитости поспешили отказаться от поддержки, когда появилось фото школьника с флагом конфедерации, однако теперь оказалось, что всё дело в агрессивном отце-националисте, который много раз угрожал семье убийством. Об этом пишет The Sun.

Как сообщается, отец мальчика, 37-летний Шон Уайт, угрожал убить свою жену в присутствии маленького Китона. Он ворвался в квартиру с автоматом Калашникова в руках.

Женщина сообщила об этом инциденте, и его арестовали на 11 месяцев, но после того, как он оказался на свободе, он вновь пришёл с угрозами и автоматом. После этого ему назначили ещё три года тюрьмы.

На фотографиях, которые распространили СМИ, Уайт позирует с обнажённым торсом, на котором видны татуировки "Белая порода" и "Гордость белых".

Как ранее писал Лайф, Китон Джонс стал жертвой школьных хулиганов из-за необычной формы носа. Мальчик поделился своими переживаниями с матерью, которая записала его рассказ на видео и выложила на своей странице в "Фейсбуке". Трогательный видеоролик стал вирусным и собрал больше 20 миллионов просмотров.

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