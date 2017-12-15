Отец знаменитой жертвы школьного насилия оказался агрессивным националистом

Он несколько раз угрожал своей жене и детям расправой, размахивая автоматом Калашникова.

Стали известны новые подробности о мальчике, которого поддержали десятки голливудских звёзд после его слёзного рассказа об издевательствах в школе из-за необычного носа. Некоторые знаменитости поспешили отказаться от поддержки, когда появилось фото школьника с флагом конфедерации, однако теперь оказалось, что всё дело в агрессивном отце-националисте, который много раз угрожал семье убийством. Об этом пишет The Sun.

Keaton Jones father Shawn White is a White Supremacist NeanderThug. He has tattoos that read “Pure Breed””White Pride” & “CWB” which is a reference to the Crazy White Boy gang. The NeanderThug is locked up for a probation violation stemming from an aggrevated assault case pic.twitter.com/6u5RXemtpX — Advise Media Network (@AdviseShowMedia) 13 декабря 2017 г.

Как сообщается, отец мальчика, 37-летний Шон Уайт, угрожал убить свою жену в присутствии маленького Китона. Он ворвался в квартиру с автоматом Калашникова в руках.

Женщина сообщила об этом инциденте, и его арестовали на 11 месяцев, но после того, как он оказался на свободе, он вновь пришёл с угрозами и автоматом. После этого ему назначили ещё три года тюрьмы.

На фотографиях, которые распространили СМИ, Уайт позирует с обнажённым торсом, на котором видны татуировки "Белая порода" и "Гордость белых".

Как ранее писал Лайф, Китон Джонс стал жертвой школьных хулиганов из-за необычной формы носа. Мальчик поделился своими переживаниями с матерью, которая записала его рассказ на видео и выложила на своей странице в "Фейсбуке". Трогательный видеоролик стал вирусным и собрал больше 20 миллионов просмотров.