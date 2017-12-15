Обратившаяся к Путину онкобольная хочет лично поблагодарить президента за помощь

Девушка дозвонилась на прямую линию с президентом 15 июня и пожаловалась на проблемы в медицине.

Состояние больной раком Дарьи Стариковой из города Апатиты, которая обратилась в ходе прямой линии к Путину, значительно улучшилось, и она надеется лично поблагодарить главу государства за помощь. Об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Она уточнила, что созванивалась со Стариковой перед традиционной пресс-конференцией президента.

— Порадовал звонкий голос, она чувствует себя гораздо лучше, собирается на новогодние праздники приехать домой. У неё есть просьба: она хочет лично поблагодарить Владимира Владимировича Путина — позвонить и сказать спасибо, — отметила глава региона.

Ковтун сообщила, что уже связалась с Администрацией Президента и рассказала о желании девушки.

Напомним, Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвёртой стадии, позвонила на прямую линию с Владимиром Путиным 15 июня и пожаловалась на проблемы в медицине.

Сразу после прямой линии девушку перевели в реанимацию районной больницы, а 23 июня — в областную больницу в Мурманске. Самолётом МЧС её доставили на лечение в Москву. Сейчас Старикова находится в НИИ имени Герцена.