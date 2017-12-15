"Вор должен сидеть". Свято-Алексиевская пустынь опровергла поддержку Улюкаева

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"Вор должен сидеть". Свято-Алексиевская пустынь опровергла поддержку Улюкаева

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Как заявили в обители, брошюру, которую подарили экс-главе МЭР, купила в монастырской лавке мама одной из учениц.

Представители Свято-Алексиевской пустыни заявили, что не поддерживали бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева. В частности, инициатива передать брошюру исходила не от них, а от мамы одной из учениц, Елены Малютиной. При этом в обители отметили, что это частное мнение.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Улюкаеву во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы передали брошюру и сообщили, что будут молиться за него и его детей. Изначально отмечалось, что это якобы сделала одна из послушниц Свято-Алексеевской обители.

Напомним, суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу 130 млн рублей. Экс-глава МЭР назвал приговор несправедливым.

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