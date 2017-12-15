68-летний Ричард Гир позвал замуж молодую журналистку

Женщина, с которой он встречался ещё будучи женатым на Кэри Лоуэлл, вдвое моложе актёра.

Американский актёр Ричард Гир, похоже, сделал предложение девушке, которая вдвое его моложе, сообщает Daily Mail. По некоторым данным, его предполагаемой невестой стала журналистка и общественный деятель Алехандра Сильва Фридланд.

Поводом для появления информации стала совместная фотография Гира и Сильвы. На фото на безымянном пальце 34-летней женщины заметили кольцо, "очень похожее на обручальное".

Richard Gere joins Alejandra Silva at Spanish senate as she continues to flaunt what looks like an engagement ring https://t.co/WMjwsMYTwK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 14 декабря 2017 г.

Отметим, 68-летний актёр был женат уже дважды. Сначала на супермодели Синди Кроуфорд, а потом на актрисе Кэри Лоуэлл. Сообщается, что во время второго брака он уже встречался с Сильвой.