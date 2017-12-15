68-летний Ричард Гир позвал замуж молодую журналистку

Американский актёр Ричард Гир, похоже, сделал предложение девушке, которая вдвое его моложе, сообщает Daily Mail. По некоторым данным, его предполагаемой невестой стала журналистка и общественный деятель Алехандра Сильва Фридланд.
Поводом для появления информации стала совместная фотография Гира и Сильвы. На фото на безымянном пальце 34-летней женщины заметили кольцо, "очень похожее на обручальное".
Richard Gere joins Alejandra Silva at Spanish senate as she continues to flaunt what looks like an engagement ring https://t.co/WMjwsMYTwK— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 14 декабря 2017 г.
Отметим, 68-летний актёр был женат уже дважды. Сначала на супермодели Синди Кроуфорд, а потом на актрисе Кэри Лоуэлл. Сообщается, что во время второго брака он уже встречался с Сильвой.
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