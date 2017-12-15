Улюкаева доставили в СИЗО в сопровождении скорой помощи

Читайте также

Улюкаева доставили в СИЗО в сопровождении скорой помощи

14

Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Целый кортеж автомобилей сопровождал бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого сегодня суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

Как сообщает МК, кортеж состоял из большого автозака, легкового авто, микроавтобуса и даже скорой помощи. Машина медиков замыкала колонну.

Пока неизвестно, почему врачи отправились вместе с Улюкаевым. Экс-глава МЭР неоднократно жаловался на состояние здоровья. СМИ также сообщали, что его могут освободить от наказания из-за ряда болезней.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!