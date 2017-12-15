Новосибирский дэпээсник проведёт три года в колонии за подножку водителю

Полицейский также должен будет выплатить потерпевшему 70 тысяч рублей за моральный ущерб.

В Новосибирске инспектор ДПС, 31-летний Максим Карандашов, получил три года колонии общего режима за подножку одному из участников аварии, с которым у него произошёл конфликт.

— Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ "Превышение должностных полномочий", — сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным ведомства, 17 февраля 2017 года при оформлении документов о произошедшем ДТП виновник аварии попытался выхватить бумаги из рук инспектора. В ответ Карандашов поставил водителю подножку и толкнул вперёд. Мужчина упал на землю и потерял сознание. Ему потребовалась госпитализация. Вскоре на телефон доверия поступила жалоба на правоохранителя.

Помимо реального срока Карандашов должен будет выплатить потерпевшему 70 тысяч рублей за моральный ущерб. Кроме того, его лишили права в течение двух лет занимать должность в правоохранительных органах, связанную с выполнением функций представителя власти. Вину в совершении преступления полицейский так и не признал.