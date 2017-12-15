Правозащитница Алексеева сочла приговор Улюкаеву чудовищно жестоким

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева считает, что вынесенный Алексею Улюкаеву приговор чудовищно жестокий. По словам правозащитницы, она не верит в виновность бывшего министра экономического развития.
— Чудовищно жестокий, причём с хамским объяснением, что вина доказана показаниями Сечина, который не соизволил явиться на суд, — приводит слова Алексеевой РИА "Новости".
Как уже сообщал Лайф, Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным по делу о взятке и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.
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