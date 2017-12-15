Экс-сотрудниц Росимущества задержали по подозрению в хищении 150 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители разыскивают возможных сообщников.

Представители ФСБ и полиции задержали бывших сотрудниц бухгалтерии территориального управления Росимущества в Московской области по подозрению в хищении 150 млн рублей бюджетных средств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, специалисты пользовались тем, что средства плательщиков, которые с ошибками указывают данные при оформлении платежей по договорам, переходят в раздел невыясненных платежей федерального бюджета. Деньги должны возвращаться на расчётные счета плательщиков. Предполагается, что подозреваемые направляли в Управление Федерального казначейства по Московской области поддельные документы.

После этого экс-сотрудницы Росимущества подготовили платёжные поручения, по которым более 150 млн рублей перечислили на счета фирм, имеющих, как полагают следователи, признаки фиктивности.

Правоохранители разыскивают предполагаемых сообщников бухгалтеров. В отношении экс-сотрудниц Росимущества возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу.