Специалисты начали разработку "раллийной" Lada Vesta

Кросс-версия популярного седана находится на начальной стадии создания — сейчас изготавливается пластилиновый макет деталей обвеса.

Специалисты приступили к разработке "раллийной" версии седана Lada Vesta. Снимки опубликовали в паблике RCI News во "ВКонтакте.

Как сообщается, Lada Vesta Rally Sprint находится на начальной стадии разработки — сейчас специалисты изготавливают пластилиновый макет деталей обвеса.

Особенностью модели станет независимая задняя подвеска, а также более мощные амортизаторы. Это позволит улучшить плавность хода и проходимость машины. Сообщается, что детище "Автопродукта" и компании ArtForm получит оригинальный обвес из пластика, который включает специальный задний диффузор, пороги и накладки на арки колёс.

Презентация пилотного Rally Sprint планируется в январе 2018 года. Точной даты старта мелкосерийного производства пока нет.

Отметим, что в ноябре Lada Vesta заняла второе место в списке самых продаваемых автомобилей в России. А в сентябре вошла в сотню самых покупаемых машин в Европе‍.