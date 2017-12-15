Mitsubishi возобновила сборку внедорожника Pajero Sport на заводе в Калуге

Отмечается, что уже выпущено более 500 машин, которые будут продаваться в России, Казахстане, Белоруссии.

Японский концерн Mitsubishi вернул производство внедорожника Pajero Sport на своём заводе "ПСМА Рус" в Калуге. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Калужской области.

Как отмечается, проект был заморожен в 2015 году. Возобновили его в связи с улучшением экономической ситуации в России.

— У нас были сложности в экономике, но сейчас российский рынок выправляется и уверенно растёт, — отметили представители компании.

В связи с запуском производства линии компания увеличила штат сотрудников на 440 человек. Предприятие работает в одну смену, а в 2018 году их будет две.

Добавим, что внедорожник оснащён дизельным двигателем, который поставляется в собранном виде из Таиланда.

Сообщается, что в декабре уже выпущено около 500 машин. Основной рынок сбыта — Россия, Казахстан, Белоруссия.