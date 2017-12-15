Заодно. Новосибирские хирурги вырезали пациентке здоровые органы вместе с кистой

СК возбудил уголовное дело из-за врачебной ошибки, которую допустил медперсонал Краснозёрской районной больницы (Новосибирская область). 42-летней пациентке, у которой обнаружили кисту, во время операции случайно удалили матку и зашили мочеточники.

Как сообщает издание НГС-Новости, сама пациентка узнала о врачебной ошибке после экстренной госпитализации в областную клинику летом текущего года, когда у неё начали отказывать почки. С тех пор она перенесла целых пять восстановительных операций и ждёт шестую. Всё это время женщине приходится постоянно ходить с катетером в боку и принимать сильные обезболивающие.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Виновникам грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

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