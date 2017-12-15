ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Петербурге

Один из подозреваемых в терроризме признаётся, что в контейнере рядом с ним находится большая партия взрывчатого вещества.

Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания подозреваемых в терроризме в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ врываются в квартиру с предполагаемыми злоумышленниками и задерживают одного мужчину на улице.

Задержанный на улице говорит, что в контейнере рядом находится партия взрывчатого вещества.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге было задержано семь сторонников ИГИЛ*. Они готовили теракты на 16 декабря. Один из них планировал устроить его в Казанском соборе.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.