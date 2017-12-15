В России запустили экстремальное тату-шоу "Набей и забей"

Участники набивают себе всё, на что способна фантазия их друзей: от старых мемов до позы 69.

В приложении для прямых трансляций Hype стартовал показ шоу "Набей и забей". В каждом выпуске принимают участие два друга-героя и два тату-мастера. Согласно правилам, участники вслепую набивают себе тату по эскизам друг друга.

Первый выпуск "Набей и забей" вышел в эфир 10 декабря. Участники Александр и Лиза нарисовали друг другу тату. Так, молодой человек загадал набить подруге татуировку в виде персонажа Коли из мема про "Страдающее Средневековье". У Лизы на плече теперь мужчина со старинной иллюстрации статьи про болячки династии Бурбонов. Впрочем, его подруга в долгу не осталась: на его правой лопатке теперь расположились дельфин и единорог, которые "занимаются любовью" в позе 69.

За всем процессом наблюдали зрители в прямом эфире Hype. Среди них также проводился конкурс — за правильную догадку насчёт хотя бы одного из эскизов можно было выиграть сертификат на бесплатную татуировку.

Следующий выпуск запланирован на воскресенье, 17 декабря, в 15:00.