Самый известный блогер мира покрыл 13 млн подписчиков русским матом

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Самый известный блогер мира покрыл 13 млн подписчиков русским матом

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Поклонники Чельберга не сразу поняли, что именно написал их кумир, но пользователи из России им всё объяснили.

Самый популярный блогер мира Феликс PewDiePie Чельберг удивил 13,8 миллиона своих подписчиков в "Твиттере" матерным ругательством на русском языке.

<p>Скрин страницы Twitter/<a href="https://twitter.com/pewdiepie/status/941390449293582336" target="_blank">PewDiePie</a></p>

За несколько часов нецензурный пост Чельберга собрал почти 68 тысяч лайков и более 16 тысяч репостов. Пользователи соцсети принялись интересоваться, на каком языке начал изъясняться их кумир.

— Чёрт возьми, шведский или английский. Да выбери уже какой-нибудь один! Но не этот "пьюдипайский" сленг, — не выдержал один из комментаторов.

Некоторые догадались, что их кумир опубликовал твит на русском языке. Они в шутку обвинили блогера в связях с российскими спецслужбами и принялись публиковать тематические мемы — на некоторых из них был изображён аплодирующий Владимир Путин.

— Пожалуйста, Пушкина нам почитай теперь, — пошутил подписчик шведа из России. Другие российские пользователи предложили Чельбергу переехать в РФ, так как важные слова он уже выучил.

На YouTube-канал 27-летнего шведского блогера подписано более 57 миллионов человек. По данным журнала Forbes, PewDiePie занимает шестое место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров. За 2017 год Феликс Чельберг заработал около 12 миллионов долларов.

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