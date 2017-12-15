Самый известный блогер мира покрыл 13 млн подписчиков русским матом

Поклонники Чельберга не сразу поняли, что именно написал их кумир, но пользователи из России им всё объяснили.

Самый популярный блогер мира Феликс PewDiePie Чельберг удивил 13,8 миллиона своих подписчиков в "Твиттере" матерным ругательством на русском языке.

За несколько часов нецензурный пост Чельберга собрал почти 68 тысяч лайков и более 16 тысяч репостов. Пользователи соцсети принялись интересоваться, на каком языке начал изъясняться их кумир.

— Чёрт возьми, шведский или английский. Да выбери уже какой-нибудь один! Но не этот "пьюдипайский" сленг, — не выдержал один из комментаторов.

Некоторые догадались, что их кумир опубликовал твит на русском языке. Они в шутку обвинили блогера в связях с российскими спецслужбами и принялись публиковать тематические мемы — на некоторых из них был изображён аплодирующий Владимир Путин.

ну держись пудипай давай пожалуйста пушкина нам почитай теперь — Творожность (@tworogok) 14 декабря 2017 г.

— Пожалуйста, Пушкина нам почитай теперь, — пошутил подписчик шведа из России. Другие российские пользователи предложили Чельбергу переехать в РФ, так как важные слова он уже выучил.

На YouTube-канал 27-летнего шведского блогера подписано более 57 миллионов человек. По данным журнала Forbes, PewDiePie занимает шестое место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров. За 2017 год Феликс Чельберг заработал около 12 миллионов долларов.