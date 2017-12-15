В Киеве пьяные матросы на барже протаранили мост

Удар был несильным, поэтому о разрушениях не сообщается. По официальной версии, один член экипажа спал, другой почувствовал себя плохо.

В Киеве баржа, гружённая песком, врезалась в пешеходный Парковый мост через Днепр. Об этом рассказал активист "Автомайдана" и сын экс-министра обороны Алексей Гриценко.

— А знают ли киевляне, что позавчера мы едва не потеряли пешеходный мост? Баржа, полностью нагруженная песком, ударила в каменную насыпь вокруг опоры. Хорошо, что удар был не очень сильный, — написал он в "Фейсбуке".

По словам Гриценко, очевидцы видели на барже пьяный экипаж. Сообщается, что, по официальной версии, "один спал, а второму стало плохо".