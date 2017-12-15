Суд постановил уничтожить сумку Улюкаева, в которой ему передали $2 млн

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Суд постановил уничтожить сумку Улюкаева, в которой ему передали $2 млн

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Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Такая же судьба ожидает в том числе четыре бутылки вина "Усадьба Дивноморское Сира".

Ряд вещественных доказательств по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева будет уничтожен. Об этом говорится в вердикте, зачитанном сегодня в зале Замоскворецкого суда Москвы.

— Уничтожению по вступлении приговора в законную силу подлежат сумка из плотного материала коричневого цвета, ключ, плетёная корзина, прозрачная плёнка и лента жёлтого цвета с надписью "Роснефть", — говорится в приговоре.

Речь идёт о сумке, в которой главе Минэкономразвития были переданы два миллиона долларов. Кроме того, уничтожению подлежат четыре бутылки вина "Усадьба Дивноморское Сира".

Как уже сообщал Лайф, Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным по делу о взятке и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

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