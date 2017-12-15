Проститутки попросили Путина отменить наказание за их работу

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Проститутки попросили Путина отменить наказание за их работу

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Фото: © flickr.com/sensualpersona

Боясь быть задержанными, девушки, по их словам, не обращаются в полицию, когда подвергаются насилию.

Представительницы сферы коммерческого секса отправили президенту России Владимиру Путину, в правительство и уполномоченному по правам человека прошение легализовать их работу. Об этом сообщает "URA.RU". Движение в защиту проституток "Серебряная роза" просит отменить наказание за проституцию, которое предусмотрено статьёй 6.11 КоАП РФ.

Секс-работницы считают, что это поможет бороться с насилием в отношении них. Руководитель движения Ирина Маслова уверяет, что существование наказания позволяет людям жестоко обращаться с представительницами древнейшей профессии. Помимо этого, боясь быть задержанными, девушки не обращаются в полицию, когда подвергаются насилию.

<p>Макет, посвящённый информационной кампании &#34;Отмените статью 6.11 — остановите насилие&#34;. Фото: © <a href="https://www.facebook.com/silver.rose.russia/" target="_blank">Facebook</a></p>

— За жёсткую отмену статьи 6.11 я зацепилась в 2012 году, когда девочку — секс-работницу убил пьяный полицейский. В то, что мы посадим полицейского, не верил никто. Убийце дали девять лет строго режима и обязали выплатить матери миллион рублей компенсации, — рассказала Маслова.

Напомним, в предстоящее воскресение, 16 декабря, отмечается День защиты секс-работников от насилия и жестокости. В связи с этим движение "Серебряная роза" объявило акцию под девизом "Отмените статью 6.11 — остановите насилие".

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