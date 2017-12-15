Элтон Джон в трениках сфотографировался с главой Минздрава РФ

Британский певец Элтон Джон опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фото с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Снимок был сделан во время встречи, где обсуждалась борьба со СПИДом.

— Так рад возможности обсудить с доктором Скворцовой более тесное сотрудничество между моим фондом борьбы со СПИДом и Министерством здравоохранения России, — написал исполнитель.

Публикация от Elton John (@eltonjohn) Дек 15 2017 в 4:25 PST

Напомним, Элтон Джон создал фонд для финансирования программ по борьбе со СПИДом Elton John AIDS Foundation в 1992 году.