6 свиданий и 8 посылок. Стали известны условия содержания Улюкаева в колонии

Бывший министр также сможет потратить не более 7,8 тысячи рублей в месяц на продукты.

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, которого ранее приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взятку, получит право только на шесть свиданий с родными в год, три из которых — длительные.

Как следует из Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ, это почти в два раза меньше, чем у осуждённых в колониях общего режима, которые имеют право на шесть краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года. Кроме того, они могут получать шесть посылок и шесть бандеролей за год и расходовать по девять тысяч рублей на продукты в месяц.

Улюкаев же помимо меньшего количества свиданий сможет потратить не более 7,8 тысячи рублей в месяц на продукты и получит не более четырёх посылок или передач и четырёх бандеролей в течение года.

Бывший министр также не сможет получить дополнительные длительные свидания с детьми в выходные и праздничные дни вне исправительного учреждения.

Как уже сообщал Лайф, Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Улюкаева виновным по делу о взятке и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, экс-главе МЭР назначили штраф в 130 миллионов рублей. Бывший министр назвал решение суда несправедливым.