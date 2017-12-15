Очевидец снял, как зловонный фильтрат с полигона "Кучино" стекает в реку

Как отметил автор ролика, от этого "ручья" исходит жуткая вонь, которая распространяется по округе.

Пользователь YouTube опубликовал видео, снятое, согласно его информации, 12 декабря на полигоне "Кучино" в Балашихе, где ранее специалисты МЧС установили трёхкратное превышение концентрации сероводорода в воздухе.

— Фильтрат течёт ручьём из тела полигона в почву и реки. Жуткая вонь, — отметил автор видео.

Фильтрат — это жидкость, которая попадает в тело полигона, к примеру, с осадками, а выходит из него с высоким содержанием продуктов разложения мусора. Она крайне вредная для природы из-за обилия в ней различных химикатов. По этой же причине очень дурно пахнет.

Ранее полигон "Кучино" назывался среди возможных источников неприятного запаха в Москве. Очередной случай зловония в столице был зарегистрирован накануне. МЧС и другие ведомства определяют, откуда оно пришло.