Ребёнок случайно поджёг себя во время игры на заброшенной стройке на Ямале

Пробравшись на закрытую территорию, он с друзьями развёл костёр и бросил в него канистру с бензином.

На Ямале игра на одной из заброшенных строек чуть не закончилась гибелью ребёнка. Тайком пробравшись на территорию, дети развели костёр и бросили в него канистру с бензином, которую нашли на объекте. В результате пламя охватило одного из ребят. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как стало известно порталу, инцидент произошёл в посёлке Панаевск. Во время опасной забавы часть горючего попала на ребёнка, и огонь перекинулся на его одежду. Мальчик получил ожоги лица.

В прокуратуре установили, что объект огорожен забором, как полагается. Однако территория стройки не охранялась, а ворота и двери вагончика, где дети нашли бензин, были открыты.

— Таким образом, доступ посторонних лиц на территорию строительства ограничен не был, — пришли к выводу в ведомстве.

В результате владельца заброшенного объекта ООО "Тюменьстрой" привлекли к ответственности. После инцидента роковой вагончик, где дети нашли бензин, заперли на замок, а въездные ворота на стройку заварили.

Состояние ребёнка не уточняется.