Путин обсудил с Совбезом РФ вывод войск из Сирии и ситуацию в КНДР

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза. Как пояснил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, на заседании обсуждались вопросы международной и внутрироссийской повестки дня, среди которых ситуация в КНДР и сокращение группировки войск в Сирии.

— На совещании обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, в том числе в контексте состоявшегося в четверг разговора президента РФ с президентом США Дональдом Трампом, — пояснил представитель Кремля.

Сегодня ночью стало известно, что по инициативе американских властей состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам Пескова, беседа была продолжительной и содержательной.